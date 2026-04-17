＜2026年4月16日（木）プロ野球 ヤクルト 2-0 DeNA ＠神宮＞ ■責任投手 【勝投手】 松本健 (2勝0敗) 【敗投手】デュプランティエ (0勝2敗) 【セーブ】キハダ (0勝0敗7S) ■バッテリー 【DeNA】デュプランティエ、中川颯、堀岡、マルセリーノ、中川虎 - 山本 【ヤクルト】松本健、リランソ、星、キハダ - 古賀 ■本塁打 【DeNA】 【ヤクルト】 「村神様」の異次元パワー！ヤクルト村上 バック