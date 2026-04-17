【その他の画像・動画等を元記事で観る】 永瀬廉（King & Prince）と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』（公開中）より、笑顔溢れるクランクアップ写真が解禁。キャストのコメントも到着した。 ■永瀬廉、苦労したのはオリジナルダンス 本作の舞台は、あやかしと人間が共存する世界。花嫁を見初めると、一生の愛を捧げるあやかし。そのあやかしの頂点・鬼の次期当主である玲夜（永瀬廉）と、不遇な環境で育ちな