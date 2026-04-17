永瀬廉、吉川愛ら映画『鬼の花嫁』クランクアップ写真公開！「自分としての挑戦も多かった」（永瀬）

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永瀬廉（King & Prince）と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』（公開中）より、笑顔溢れるクランクアップ写真が解禁。キャストのコメントも到着した。

■永瀬廉、苦労したのはオリジナルダンス

本作の舞台は、あやかしと人間が共存する世界。花嫁を見初めると、一生の愛を捧げるあやかし。そのあやかしの頂点・鬼の次期当主である玲夜（永瀬廉）と、不遇な環境で育ちながらも彼に花嫁として見出された柚子（吉川愛）。本編では運命に導かれ出会ったふたりが、真実の愛を確信していく軌跡が描かれる。

そんな最中ふたりの仲を引き裂こうとする妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）、柚子の妹で瑶太の花嫁・花梨（片岡 凜）らふたりを取り巻く人物の思惑が交錯し、柚子は玲夜の花嫁にふさわしいのか、玲夜は柚子の本当の幸せに不安を覚えていく。そして、あやかしたちが一堂に会する舞踏会で、柚子はついに“鬼の花嫁”としてお披露目の時を迎える――。

公開前から、物語の最重要シーンとして注目されていた舞踏会シーン。永瀬と吉川が本作のために磨き上げた、ウィンナ・ワルツに日本舞踊の所作を融合させた本作オリジナルのダンスが披露される場面。撮影を通じて信頼を築き上げてきたふたりの集大成とも言えるこのシーンをもって、本作はクランクアップを迎えた。大勢のエキストラから贈られた拍手のなか、永瀬、吉川、伊藤、片岡が揃って撮影を完走。池田千尋監督と肩を組んで撮影された集合写真は、キャストと監督、スタッフらが一丸となって撮影を駆け抜けた、達成感に満ち溢れている。

座長として作品を引っ張ってきた永瀬は、本作で映画としては初の本格ラブストーリーに挑んだ。「映像、照明、衣裳、小道具を含めて、この作品をより良くしていこうという姿を皆さんから感じることが出来て、今回の撮影を通してみんなでひとつの作品を作り上げていく楽しさを感じました」と、その手応えを語った。

さらに、永瀬本人も苦労したと明かす、舞踏会で吉川と披露するオリジナルダンスについて、「所作や姿勢、社交ダンスなど自分としての挑戦も多かったですが…ダンスの上達も速くてKing ＆ Princeをやっていて良かったなと思いました！」と、ユーモアを交えながら振り返った。

一方、吉川も本作の撮影について「私は泣くシーンで始まり泣くシーンで終わりましたが、柚子ちゃんのいろいろな感情を出しながら、最初から最後まで楽しく撮影することができました」と、激動の運命を辿るヒロインを演じ切った日々を振り返った。

そして、本作の“悪役”として、鮮烈なインパクトを残している伊藤と片岡。伊藤は、クランクアップの瞬間両手を挙げて喜びを見せ、「寒いなか、3日間のダンスシーンの撮影お疲れ様でした！ とても温かい現場で、各シーンいろいろと話し合って台本を飛び越えたような場面も撮れたのではないかと思います」と、チーム“鬼花”だからこそ生まれた確かな手応えを明かした。

最年少ながら、強い存在感を示した片岡は、「今回の現場では私が初めて経験することがたくさんありました。皆様が花梨という役を一緒に作り上げてくださったおかげです」と、共に走り抜けたキャスト・スタッフへ感謝を伝えた。

さらに、玲夜の忠実な秘書・荒鬼高道役の兵頭功海、玲夜の元婚約者・鬼山桜子役の白本彩奈、柚子の親友・透子役の田辺桃子、猫又のあやかし・猫田東吉役の谷原七音らも、永瀬や吉川に見守られてクランクアップ。真実の愛を守り抜こうとする玲夜と柚子を、見守るキャラクターを演じたキャスト陣の溢れる笑顔からも、ひとつの作品をともに作り上げた現場の温かな一体感が伝わってきた。

■映画情報

『鬼の花嫁』

大ヒット上映中

原作：クレハ『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）

コミカライズ：作画・富樫じゅん／原作・クレハ（スターツ出版『noicomi』）

出演：永瀬廉 吉川愛

伊藤健太郎 片岡凜 兵頭功海 白本彩奈 田辺桃子 谷原七音

尾美としのり 眞島秀和 陽月華 橋本淳 嶋田久作 尾野真千子

監督：池田千尋

脚本：濱田真和

主題歌：「Waltz for Lily」King ＆ Prince

イメージソング：「Ray」由薫

配給：松竹

(C)2026「鬼の花嫁」製作委員会

■関連リンク

『鬼の花嫁』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/onihana/