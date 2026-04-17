17日のテレビ朝日系バラエティー『テレビ千鳥』では、「沖縄に行きたいんじゃ!!」と題した1時間SPを放送する（後11：15※一部地域を除く）。【写真】千鳥が“大間違いだらけ”な沖縄旅行カチャーシーを踊りながら大浮かれで登場し、「今回は一切変なことをしません！」と宣言した大悟は、「ノブがやりたいことをワシが全部プロデュースします」と、自信をのぞかせる。これまでのロケでは、グルメ天国・福岡に行っても1品しか