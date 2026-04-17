『テレビ千鳥』1時間SP “大間違いだらけ”な沖縄旅行へ
17日のテレビ朝日系バラエティー『テレビ千鳥』では、「沖縄に行きたいんじゃ!!」と題した1時間SPを放送する（後11：15 ※一部地域を除く）。
【写真】千鳥が“大間違いだらけ”な沖縄旅行
カチャーシーを踊りながら大浮かれで登場し、「今回は一切変なことをしません！」と宣言した大悟は、「ノブがやりたいことをワシが全部プロデュースします」と、自信をのぞかせる。これまでのロケでは、グルメ天国・福岡に行っても1品しか食べられず、山形に行ってもウド鈴木に連続ドッキリを仕掛け続けるだけ…と、“変なこと”ばかりしてきた2人。しかし、今回は沖縄マスター・大悟がノブの希望を全部かなえる最高のツアーをプロデュースすることに。
出発の2週間前、まずは2人で作戦会議を実施。するとノブは「沖縄っぽい浮かれた衣装がいい」と前のめりに希望を伝える。ほかにも「これは絶対にやりたい！」という沖縄ゴルフをはじめ、海沿いを楽しく車で移動、沖縄グルメ、シュノーケリング、三線で沖縄の音楽を聴くなど、次々とやりたいことが飛び出す。すると大悟は、そんなノブの希望を聞いて「結構ワガママやね(笑)」と苦笑しつつも、自信満々に最高の沖縄旅行を約束する。
そしてついに2人は沖縄へ。しかし、大悟が用意した沖縄っぽい衣装を着たノブは浮かれるどころか「違う違う違う違う！ 大間違いや！」と大絶叫。「着替えさせてくれ」と懇願。また、ゴルフバッグを持参し、海を見ながら気持ちよくプレーする気満々のノブだったが、大悟が案内したコースに到着するや舌打ちが止まらない事態に。あげく、「帰ろ…」と絶望の表情を浮かべる一幕も。
さらに、腹ペコのノブを喜ばせようと、大悟は沖縄芸人や地元の人々が通う名店をリサーチ。“地元で人気の沖縄そばが食べられる”と期待度が急上昇したノブだったが…。ほか、エメラルドグリーンの海でのシュノーケリングや、「琉球居酒屋で三線の『涙そうそう』が聴きたい」と言っていたノブの希望かなえるべく、大悟が準備したプランとは。はたして、“これぞ『テレビ千鳥』”な、大間違いだらけの沖縄旅行の結末やいかに。
放送終了後より、1時間スペシャルの未公開を含めた「沖縄に行きたいんじゃ!!完全版」と、撮り下ろしの「新作オリジナルコンテンツ」の豪華2本を動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」で独占配信することも決定した。
【写真】千鳥が“大間違いだらけ”な沖縄旅行
カチャーシーを踊りながら大浮かれで登場し、「今回は一切変なことをしません！」と宣言した大悟は、「ノブがやりたいことをワシが全部プロデュースします」と、自信をのぞかせる。これまでのロケでは、グルメ天国・福岡に行っても1品しか食べられず、山形に行ってもウド鈴木に連続ドッキリを仕掛け続けるだけ…と、“変なこと”ばかりしてきた2人。しかし、今回は沖縄マスター・大悟がノブの希望を全部かなえる最高のツアーをプロデュースすることに。
そしてついに2人は沖縄へ。しかし、大悟が用意した沖縄っぽい衣装を着たノブは浮かれるどころか「違う違う違う違う！ 大間違いや！」と大絶叫。「着替えさせてくれ」と懇願。また、ゴルフバッグを持参し、海を見ながら気持ちよくプレーする気満々のノブだったが、大悟が案内したコースに到着するや舌打ちが止まらない事態に。あげく、「帰ろ…」と絶望の表情を浮かべる一幕も。
さらに、腹ペコのノブを喜ばせようと、大悟は沖縄芸人や地元の人々が通う名店をリサーチ。“地元で人気の沖縄そばが食べられる”と期待度が急上昇したノブだったが…。ほか、エメラルドグリーンの海でのシュノーケリングや、「琉球居酒屋で三線の『涙そうそう』が聴きたい」と言っていたノブの希望かなえるべく、大悟が準備したプランとは。はたして、“これぞ『テレビ千鳥』”な、大間違いだらけの沖縄旅行の結末やいかに。
放送終了後より、1時間スペシャルの未公開を含めた「沖縄に行きたいんじゃ!!完全版」と、撮り下ろしの「新作オリジナルコンテンツ」の豪華2本を動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」で独占配信することも決定した。