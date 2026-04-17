「チームとしても、いい選択じゃないかなと。デッドボールが当たって投球に専念してほしいと言われていた。そこにも感謝しようと思います」【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」日本時間16日、メッツ戦に先発した大谷翔平がけなげにこう言った。2021年以来5年ぶりに投手のみで出場し、6回2安打1失点、10奪三振と圧巻の投球で今季2勝目をマーク。規定投球回にも到達し、防御率0.50でリーグトップに躍り出