【ウルトラマンシリーズ60周年記念アイテムDXウルトライズアイ】 7月4日 発売予定 価格：6,490円 バンダイは、なりきり玩具「ウルトラマンシリーズ60周年記念アイテムDXウルトライズアイ」を7月4日に発売する。価格は6,490円。 本商品はウルトラマンシリーズ60周年を記念したアイテム。LEDが4個内蔵されており、本体が10色に発光する。ウルトラマンゼロの新