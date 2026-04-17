セリアで話題の『鏡・シンク仕上げのクロス』は、ズボラさんでも簡単にピカピカを実現できる優秀アイテム。水アカ、指紋、くもり、油膜などをしっかり落とし、拭くだけで鏡のような仕上がりに。食器やグラスにも使える万能さで、リピーター続出の理由も納得。毎日の掃除がぐっとラクになる注目グッズです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：鏡・シンク仕上げのクロス価格：￥110（税込）サイズ（約）：34×34cm内容量：1枚