泊まればぐっすり眠れる、という宿泊プランがあるんですって。ホテルにはいろんな遊び方がありますこと。というわけで、『お茶と眠りのめぐりステイ−1899 Sleep Journey−』を体験してまいりました。リラックス空間で快眠への滑走路を進むオフィス街に佇むブティックホテル『ホテル1899東京』東京タワーや芝公園、増上寺の桜も近い御成門駅で降りて、『ホテル1899東京』さんにチェックイン。周りには、立ち食い蕎麦の名店『そば作