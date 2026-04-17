タレントのはるな愛さんは4月16日、自身のInstagramを更新。母親との顔出しショットを公開しました。【写真】はるな愛＆母親の顔出しショット「おばちゃん元気そうでなにより」はるなさんは「最近ママが番組の収録でよく東京に呼んでもらいますママとの時間嬉しい」とつづり、7枚の写真を投稿。番組収録で東京を訪れた母親と過ごした様子を披露しています。1枚目は収録後のツーショットで、はるなさんは華やかなメイクと衣装姿。