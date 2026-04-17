【変身アイテム DXテオクリスター】 5月30日 発売予定 価格：3,500円 バンダイは、なりきり玩具「変身アイテム DXテオクリスター」を5月30日に発売する。価格は3,500円。 本商品は7月4日より放送予定の新番組「ウルトラマンテオ」より変身アイテム「テオクリスター」をなりきり玩具化したもの。 ウルトラマンテオへの変身なりきりをはじめ、技発動遊び