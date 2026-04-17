【変身アイテム DXテオクリスター】 5月30日 発売予定 価格：3,500円

バンダイは、なりきり玩具「変身アイテム DXテオクリスター」を5月30日に発売する。価格は3,500円。

本商品は7月4日より放送予定の新番組「ウルトラマンテオ」より変身アイテム「テオクリスター」をなりきり玩具化したもの。

ウルトラマンテオへの変身なりきりをはじめ、技発動遊びや付属の専用ストラップを使用することでカラータイマーにしたなりきり遊びが楽しめる。

変身遊びはテオクリスター天面のトリガーを押すと変身待機音が発動。さらにトリガーを押すと変身メロディが発動し、ウルトラマンテオに変身。返信後には変身後には、ウルトラマンテオの掛け声や攻撃音など、劇中のバトルシーンを再現した効果音を鳴らすことができる。

技発動遊びでは変身後に天面のトリガーを押すことで発動する技をセレクトし、さらに中央のクリアパーツを押すことでウルトラマンテオの多彩な技サウンドとそれに伴う固有のLED発光が発動する。

また、主人公・光石イブキのキャラクターボイスや別売りの「ウルトラマンシリーズ60周年記念アイテムDXウルトライズアイ」との連動。

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京