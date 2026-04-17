ＴＨＥＷＨＹＨＯＷＤＯＣＯＭＰＡＮＹが急反発している。１６日の取引終了後に、ＬＥＤ照明の販売事業などを行うコーウェル（東京都豊島区）を子会社化し新たに照明事業を開始すると発表しており、これを好感した買いが入っている。 ４月２８日付でコーウェル株式の９０．９％を取得するとともに、５月１５日付で簡易株式交換により完全子会社化する。取得価額は５億９１００万円。コーウェルは