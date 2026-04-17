「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、連名で引退を表明した。まず午前７時台に日本語でそれぞれのインスタグラムを更新し「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告したりくりゅう。９時台に新たに更新し、今度は英語で「Ｗｅ，ＲｉｋｕＭｉｕｒａａｎｄＲｙｕｉｃｈｉ