〈僕はナマコなんて嫌いです！〉。ベストセラー『ゾウの時間ネズミの時間』や〈歌う生物学者〉としても知られる東京科学大学名誉教授・本川達雄氏は、最新作『すごい生きもの春夏秋冬』の冒頭でいきなりそう宣言する。〈僕は世にもめずらしいナマコの研究者です〉と書いていながらだ。そもそも動物嫌いだった自身がなぜナマコやウニやヒトデといった棘皮動物を研究することになったのか、その動機を綴った前書きがまず興味深い