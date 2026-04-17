1980年のデビュー以来、ドラマ、映画を中心に活躍を続けるベテラン人気俳優の内藤剛志氏が、『週刊ポスト』にて日々の思いを正直に綴るコラム連載「多面体道理論」。連載3回目となる今回はマナーの大原則、そして想像力とは何かについて。＊＊＊唐突ですが、法律に関するクイズをひとつ。女性が歩きスマホで横断歩道を渡ろうとしたとき、それに気づいた車のドライバーが注意喚起のクラクションを鳴らします。その音に驚