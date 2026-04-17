長距離ヨユーの最安モデルとは？スバルは2026年4月9日、電気自動車（EV）の新型「トレイルシーカー」を発表し、同日に受注を開始しました。なかでも、最も安価なエントリーモデルは一体どのような仕様になっているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”スバル新型「ワゴン風SUV」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）スバル初のEVである「ソルテラ」は2022年5月に発売されました。トヨタとの共同開発による