インフォメティスは商い増勢のなか底値離脱の動きにある。同社は家庭で使用する電気の最適化や事業者向けエネルギー管理システムなど、電力利用効率の向上に資する各種サービスを提供する。エネルギー関連データを独自ＡＩで分析・解析するのが強みだ。中東情勢の混乱に伴うエネルギー価格高騰の影響で電気代の上振れリスクが増大するなか、今後節電の機運が高まる公算が大きく、これが同社の事業