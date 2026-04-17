急性すい炎では、上腹部の痛みとあわせて背中の痛みが現れることがあります。これはすい臓の解剖学的な位置に関連した放散痛であり、診断の重要な手がかりの一つです。このセクションでは、背中に痛みが広がるメカニズムや痛みの部位・範囲、体位による変化についてわかりやすく説明します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡