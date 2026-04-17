メニエール病の治療は、症状の軽減と発作の予防を目的として複数のアプローチを組み合わせて行われます。保存的治療を基本としながら、難治性の場合に検討される鼓室内注入療法や外科的治療まで、患者さん一人ひとりの状態に応じた治療の選択肢について詳しく解説します。 監修医師：大津 和弥（医師） 三重大学医学部卒業。三重大学附属病院で研修。市立四日市病院、三重大学附属病院などに勤務後、国立がんセン