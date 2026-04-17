その激しいめまいは大丈夫？ “メニエール病”を改善に導く3つの治療法を医師が解説

メニエール病の治療は、症状の軽減と発作の予防を目的として複数のアプローチを組み合わせて行われます。保存的治療を基本としながら、難治性の場合に検討される鼓室内注入療法や外科的治療まで、患者さん一人ひとりの状態に応じた治療の選択肢について詳しく解説します。

監修医師：

大津 和弥（医師）

三重大学医学部卒業。三重大学附属病院で研修。市立四日市病院、三重大学附属病院などに勤務後、国立がんセンター東病院研修。三重大学附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科 講師を務め、小松病院で一色信彦、田邊正博の音声外科医師の指導の下音声外科手術を研鑽。市立ひらかた病院耳鼻咽喉科部長、市立ひらかた病院耳鼻咽喉科主任部長、音声外科センター長などを歴任。大阪医科薬科大学臨床教授。現在は大津耳鼻咽喉科・ボイスクリニック 院長。

メニエール病の総合的な治療戦略

メニエール病の治療は、症状の軽減と発作の予防を目的として、複数のアプローチを組み合わせて行われます。患者さん一人ひとりの症状や生活状況に応じた個別化された治療計画が重要です。

保存的治療の基本

メニエール病の治療は、まず保存的治療から開始されるのが一般的です。生活習慣の改善が治療の基盤となります。十分な睡眠、規則正しい生活、ストレス管理などは、症状の安定化に欠かせない要素です。特にストレスは発作の誘因となることが知られているため、仕事や日常生活でのストレスを軽減する工夫が求められます。

食事療法も重要な位置を占めます。塩分摂取を控える食事療法が勧められることもあり、適切な摂取量は医師と相談して決めることが大切です。水分摂取は適度に保ち、極端な制限や過剰摂取は避けます。カフェインやアルコールも控えめにすることが望ましいでしょう。

薬物療法では、利尿薬が中心的な役割を果たします。イソソルビドなどの浸透圧利尿薬を継続的に服用することで、内リンパ水腫を軽減し、発作の頻度や強度を減らすことが期待できます。抗めまい薬や内耳循環改善薬、ビタミン剤なども併用されることがあります。

急性期の発作時には、制吐薬や抗めまい薬の頓服使用、安静が基本となります。吐き気が強い場合は座薬が用いられることもあります。症状が強く日常生活に大きな支障がある場合は、短期間のステロイド投与が検討されることもあります。

難治性の場合の治療選択肢

保存的治療で十分な効果が得られない場合、より積極的な治療が検討されます。鼓室内ステロイド注入療法は、鼓膜を通じて中耳腔にステロイド薬を注入する治療法で、内耳への直接的な作用が期待できます。外来で施行可能な低侵襲な治療として選択されることがあります。

鼓室内ゲンタマイシン注入療法も選択肢の一つです。アミノグリコシド系抗菌薬であるゲンタマイシンを中耳に注入することで、過剰に機能している前庭機能を抑制します。めまい発作の軽減効果は高いとされていますが、聴力低下のリスクもあるため、慎重な適応判断が必要です。

外科的治療としては、内リンパ嚢開放術が代表的です。内耳の内リンパ嚢を開放し、内リンパ液の排出を促進する手術で、めまい発作の軽減を目的としています。聴力への影響が比較的少ない手術ですが、効果には個人差があります。

極めて重症で他の治療が無効な場合、前庭神経切断術や迷路破壊術などのより侵襲的な手術が検討されることもあります。これらは最終的な選択肢として位置づけられ、患者さんの年齢、全身状態、社会的背景なども考慮して慎重に決定されます。治療方針については、専門医と十分に話し合い、自分に合った方法を選択することが大切です。

まとめ

メニエール病は慢性疾患であり、長期的な付き合いが必要です。しかし、適切な治療と生活習慣の改善により、多くの方が症状をコントロールし、日常生活を維持できています。初期症状を見逃さず、早めに専門医を受診することが、良好な経過につながる鍵となります。回転性めまいや耳鳴り、難聴といった症状が気になる場合は、ためらわずに耳鼻咽喉科を受診し、専門医の診察を受けてください。適切な診断と治療により、症状の進行を抑え、生活の質を保つことができるでしょう。

参考文献

日本めまい平衡医学会

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

難病情報センター メニエール病