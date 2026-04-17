朝の登校中、一人の小学生が跡形もなく消えた。京都で発生した男児行方不明事件は、日本全国の関心を集めた。【注目】生まれたばかりの新生児を“紙袋”に入れて遺棄…韓国の衝撃事件警察と消防当局は3週間にわたって大規模な捜索を行い、男児には無事の帰還を願う切実な祈りが多く寄せられた。しかし、男児はついに帰ってこなかった。山中で発見された遺体がその男児であることが確認され、事件は最も悲劇的な結末を迎えた。目撃