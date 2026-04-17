記事ポイント優食が「FABEX東京 2026」で豆腐干食堂の世界観を表現したブースを展開します。展示は東京ビッグサイトで4月15日から17日まで実施されます。試食では高たんぱく質で低糖質な豆腐干カレーなどの魅力を体験できます。優食が、業務用食品展示会「FABEX東京 2026」に出展します。優食のブースは、「豆腐干食堂」の世界観を表現した空間で新しい食の提案を行います。優食の展示は、豆腐干を使ったメニューと商品開発力をま