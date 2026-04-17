５月２３、２４日に新潟・長岡市で開催される「ながおか米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜２０２６」（国営越後丘陵公園）の花火プログラムの詳細が１６日、発表された。打ち上げ時の楽曲のアーティストは、各日のトリを務める「氷川きよし＋ＫＩＩＮＡ．」、「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」に決定した。毎年恒例の大型音楽フェスで、今年は５月２３、２４日の２日間開催。ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ、堺正章＆ＲｏｃｋｏｎＳｏｃｉａ