熊本市中央区で発生した強盗事件を受け、熊本市教育委員会は、現場付近の学校に対し、連絡アプリで保護者に注意喚起や登校の見守りを求めたということです。今後、熊本市内の学校に対し、集団下校も検討するよう求める予定です。 ＜関連記事＞▼「お金を下さい」片言の日本語 "見た目、話し方から外国人のようだった" 熊本市中央区慶徳堀町で路上強盗 警察が行方追う