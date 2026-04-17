『週刊SPA!』4月21日号は4月14日に発売！ グラビアン魂：星宮すみれ Mカップという驚異的なボリュームを誇る星宮すみれ。その圧倒的なプロポーションは、過去に登場した数々のグラビアアイドルと比較しても、明らかに「規格外」と呼ぶにふさわしい。 星宮すみれ ©撮影／小塚毅之 ヘアメイク／米澤和彦 スタイリング／佐賀愛衣 その類まれなるボディを目の当たりにした、みうら