バンダイナムコホールディングスはしっかり。１６日取引終了後、４月３０日付で５００万株（発行済み株式総数の０．７７％）の自社株を消却すると発表した。消却後の発行済み株数は６億４５００万株となる見通し。 出所：MINKABU PRESS