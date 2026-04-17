Ｄｅｌｔａ－ＦｌｙＰｈａｒｍａは５日続伸。１６日取引終了後、再発・難治性急性骨髄性白血病の患者を対象としたＤＦＰ－１０９１７単剤の第３相試験で有効な結果が得られたことを踏まえ、米食品医薬品局（ＦＤＡ）と条件付き承認申請に向けて協議準備を進めていく方針を明らかにした。 あわせて、ＤＦＰ－１０９１７とＶｅｎｅｔｏｃｌａｘ（ＶＥＮ）との併用による第１／２相試験で有望な結果が得ら