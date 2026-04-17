アイエックス・ナレッジは反発。１６日取引終了後、システム開発のスタイル（福島県いわき市）を完全子会社化すると発表した。同企業は社会インフラ分野（鉄道・交通・電力・上下水道など）に強く、主に茨城県を拠点に大手顧客から長期にわたる厚い信頼を得ているという。これを手掛かり視する向きもあるようだ。 出所：MINKABU PRESS