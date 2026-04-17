2026年4月16日、「サンリオキャラクター大賞」の期間限定ポップアップストアが上海に登場することが明らかになった。「サンリオキャラクター大賞」とは、サンリオが主催する年1回の人気投票イベントのことで、450を超えるキャラクターの中から選抜された約90組がエントリーし、Web投票やショップでの投票を通じて順位が決定される。1986年にスタートし、2026年で41回目を迎える同大賞には、世界各国のファンが参加可能となっており