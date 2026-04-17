記事ポイント芝浦工業大学と横浜国立大学の研究チームが光ファイバーセンサーで世界最高の6mm空間分解能を達成光ファイバーセンサーが7mm区間の温度変化を世界で初めて分布として検出光ファイバーセンサーが老朽化や被災インフラの高精度診断への応用に期待芝浦工業大学と横浜国立大学の研究チームは、光ファイバーセンシング技術で世界最高となる6mmの空間分解能を達成しています。研究成果は、1cm未満の温度変化を分布として検出