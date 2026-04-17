仏教の各宗派はどのようにして興った？ 奈良・平安・鎌倉の各時代に多くが誕生する 奈良時代に入ると、苦難の末に日本にたどり着いた中国の僧、鑑真（がんじん）（688～763年）が孝謙天皇（こうけんてんのう）（718～770年）の勅命（ちょくめい）により、東大寺（とうだいじ）に＊戒壇（かいだん）を築き、僧への受戒制度（じゅかいせいど）を整備しました。受戒というのは、入信希望者に対して戒律に従うことを約