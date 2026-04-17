川口春奈が主演、高杉真宙が共演する映画『ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記』が10月2日に公開されることが決定。特報＆ティザービジュアルが解禁された。【動画】川口春奈×高杉真宙が夫婦役！『ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記』切ない表情に心が揺さぶられる特報映像日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』の「結婚式の旅」で密着された様子が“涙が止まらない実話”として共感を呼