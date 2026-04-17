「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、それぞれのインスタグラムで連名で引退を表明した。これに伴い、同ペアのスポンサーである木下グループが【木下グループ所属三浦璃来選手木原龍一選手に関するお知らせ】として公式インスタグラムを更新。演技中にリフトをする２人の写真を添え「木下グループ所属フィギュアスケートペア三浦