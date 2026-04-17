「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、それぞれのインスタグラムで連名で引退を表明した。

これに伴い、同ペアのスポンサーである木下グループが【木下グループ所属 三浦璃来選手 木原龍一選手に関するお知らせ】として公式インスタグラムを更新。演技中にリフトをする２人の写真を添え「木下グループ所属フィギュアスケートペア三浦璃来選手・木原龍一選手が、今シーズンをもちまして現役を引退することとなりましたのでお知らせいたします」と伝えた。

また同グループ代表取締役社長兼グループＣＥＯ・木下直哉氏は「競技生活本当にお疲れ様でした。龍一君と出会ってから１３年、璃来ちゃんと出会ってから７年。諦めずに努力を重ね挑み続ける姿にたくさんの感動をいただきました。最初は想像できなかった景色を一緒に見ることができ、二人をここまでサポートできたことを心から誇りに思います」とメッセージ。「二人の活躍する姿に、日本のみならず世界中の多くの人々が勇気をもらったことでしょう。これからも二人の新しい挑戦とますますの活躍を応援するとともに、フィギュアスケート界を一緒に盛り上げていけたらと思います」とつづった。