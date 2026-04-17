米国バージニア州の副知事を務め、次期知事候補として注目されていた米国の政治家が、妻を殺害して自ら命を絶ったと、ワシントン・ポスト（WP）が16日（現地時間）、報じた。報道によると、ジャスティン・フェアファックス前バージニア州副知事（47）と妻セリーナさんは、この日午前、バージニア州アナンデールの自宅で遺体で発見された。捜査当局は、フェアファックス氏が自宅の地下室で妻を数回銃で撃った後、寝室に上がり自ら命