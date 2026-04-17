IMAXデジタルシアター 嬉しい話でもあるのですが、映画を“ラージフォーマット”で楽しむという習慣が当たり前のようになってきました。 「アイマックス(IMAX)」、「ドルビーシネマ(Dolby Cinema)」、「4DX」に「MX4D」に「スクリーンX(ScreenX)」、これらはその専門劇場で上映するために各々の規格に合わせて上映用データを作らなければならないのですが、ソースを問わないシネ