家族の介護が始まると、「自分が頑張らないと」とつい気負ってしまうものです。しかし、介護を一人で抱え込みすぎると、介護者自身の心身が限界を迎え、共倒れになってしまうことがあります。大切なのは、無理なく長く続けられる介護のかたちを見つけることです。この記事では、頑張りすぎない介護の考え方や、負担を減らすための具体的な方法を解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉士）・資格：社会福祉士、研