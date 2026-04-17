4月10日放送のライオンズナイターでは、埼玉県営大宮公園野球場の西武―ロッテ4回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの甲斐野央投手にインタビューした模様を放送した。中継ぎを任されている心境、リリーフ陣の若手選手への印象について訊いた。 ――4月10日時点で4試合に登板しましたが振り返ってみていかがですか？ 甲斐野「合格点はあげられないと思います。楽天戦（4月4日、2回戦）で負けが