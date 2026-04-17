◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）皐月賞はアスクエジンバラに騎乗します。この中間も可能な限り、追い切り以外の日もコンタクトを取るように努めてきました。大阪杯のレース当日（４月５日）も前日の中山から移動して、阪神への移動前の早朝にまたがったほど。本当に素直な馬でかわいいですし、日々接することで自分のことを分かってくれているのかなと思っています。今週の追い切りはＣ