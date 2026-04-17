◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

皐月賞はアスクエジンバラに騎乗します。この中間も可能な限り、追い切り以外の日もコンタクトを取るように努めてきました。大阪杯のレース当日（４月５日）も前日の中山から移動して、阪神への移動前の早朝にまたがったほど。本当に素直な馬でかわいいですし、日々接することで自分のことを分かってくれているのかなと思っています。

今週の追い切りはＣＷコースで６ハロン８６秒０―１１秒５。１週前に６ハロン８１秒７―１０秒９としっかりやっていることもあり、全体時計は控えめでしたが、あくまで馬のリズムを重視した走り。いい感じで走っていたと思いますし、仕上がりは悪くないです。

正直、まだ目いっぱいまで上げ切ったというわけではありません。あくまで、見据える先は日本ダービー。そこにピークを持っていくため、日々の調教に励んでいます。ただ、乗っていての落ち着きであったり、体の使い方などは確かな成長を感じ取れるもの。その中で現状、どこまでやれるのかをしっかりと確認したい。先にある競馬の祭典へ向け、楽しみとなるような走りへ導くつもりです。（ＪＲＡ騎手）