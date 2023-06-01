9人組グループ・Snow Manが出演する17日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』では、午後7時から3時間SPとして『それスノ』ゴールデン進出3周年記念「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾と、Snow Man×BTSのVとJung KookのコラボSP続編を届ける。【写真】渡辺翔太＆深澤辰哉、マーライオンの前でポーズ「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾では、Snow Manと親交の