旬の新じゃがのおいしさをまるっと味わうなら、〈つぶさないポテサラ〉がおすすめ！水分の多い新じゃがは、つぶすとべちゃっとなりがちですが、粉ふきいもにすれば表面の水分がとび、味がよくからむんです。ごろごろのじゃがいもと合わせるのは、きゅうりや玉ねぎ、ゆで卵のほか、青じそや梅も。お好みで混ぜ合わせながら、一味違った和風ポテサラをぜひ楽しんで！『新じゃがのごろごろポテトサラダ』のレシピ材料（2人分）新じ