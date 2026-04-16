「ミスヤングチャンピオン2026」のエントリー者のお披露目会が16日、都内で行われた。この日は22人中18人が参加し、水着姿で自己アピールを行った。秋田書店発行の漫画誌「ヤングチャンピオン」「ヤングチャンピオン烈」「別冊ヤングチャンピオン」による合同グラビアミスコンテスト。本職のグラビアアイドルの他に、普段はアイドルや看護師として活動する女性も参加している。日本とオランダのハーフの高泉ニーナ（18）はモデ