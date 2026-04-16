「ミスヤングチャンピオン2026」のエントリー者のお披露目会が16日、都内で行われた。この日は22人中18人が参加し、水着姿で自己アピールを行った。

秋田書店発行の漫画誌「ヤングチャンピオン」「ヤングチャンピオン烈」「別冊ヤングチャンピオン」による合同グラビアミスコンテスト。本職のグラビアアイドルの他に、普段はアイドルや看護師として活動する女性も参加している。日本とオランダのハーフの高泉ニーナ（18）はモデルになるために昨年ドイツから来日したという。トリリンガルの言語能力と参加者最長身の1メートル72センチのモデル体型がアピールポイント。「もっと日本の魅力を発信していきたい」と意気込んだ。

高校の社会科教員免許を持つ藤崎恋（年齢非公表）は膝を負傷し、松葉づえ姿で登場。「絶対に諦めたくなかった」と気迫を見せた。歴史が好きで、好きな偉人には大塩平八郎を挙げた。

昨年3月に「ヤンチャン学園音楽部」に加わった木崎美依（24）は青と赤のアディダスの水着で登場した。「ヤングチャンピオンの名前を背負ったグループの名前を背負ってエントリーしているので、負けられない」と並々ならぬ覚悟を口にした。

選考は29日からの5月27日までに、誌面投票など8部門を実施。6月11日午後1時に決勝進出者が発表される。