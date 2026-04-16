記事ポイント原作出版80周年を記念した「きかんしゃトーマスの世界展」が横浜高島屋で開催されます。展覧会は日本初公開を含む約200点の資料や撮影模型を展示します。横浜会場では限定グッズや体験型コーナーも楽しめます。原作出版80周年を記念した「きかんしゃトーマスの世界展〜はたらく機関車たちのおはなし〜」が横浜高島屋で開催されます。展覧会は原画や撮影模型、体験型展示を通して「きかんしゃトーマス」の世界を家族で