新型エクリプス予想CGに注目集まる今では自社の強みを活かし、SUVモデルを中心としたラインナップで存在感を高めている三菱自動車。まもなく「パジェロ」の復活も噂されるなか、かつてのスポーツモデル復活にも期待が集まっています。これは、インスタグラムを中心に活動する「Enoch Gonzales」氏が、2012年以来15年ぶりの復活を遂げた2027年モデルの三菱「エクリプス」というテーマで制作したCGです。【画像】超カッコいい！