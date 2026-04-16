新型エクリプス予想CGに注目集まる

今では自社の強みを活かし、SUVモデルを中心としたラインナップで存在感を高めている三菱自動車。まもなく「パジェロ」の復活も噂されるなか、かつてのスポーツモデル復活にも期待が集まっています。

これは、インスタグラムを中心に活動する「Enoch Gonzales」氏が、2012年以来15年ぶりの復活を遂げた2027年モデルの三菱「エクリプス」というテーマで制作したCGです。

【画像】超カッコいい！ これが三菱の「新型エクリプスCG」です！ 画像で見る（88枚）

三菱はかつて、「ランサーエボリューション」に代表される高性能モデルをはじめ、「ギャラン」や「ディアマンテ」といったセダン、「GTO」や「FTO」などのクーペまで、多彩なラインナップを展開するフルラインナップメーカーとして知られていました。

なかでも強い印象を残しているのがクーペおよびコンバーチブルモデルのエクリプスです。もともとは北米市場をメインに開発されたモデルで、日本仕様であっても左ハンドルのみという特徴的な存在でした。

現在ではその名はクーペSUV「エクリプスクロス」に受け継がれていますが、往年のファンにとっては、やはりエクリプスといえば低く構えたスポーツクーペというイメージが根強く残っています。

そうした思いは海外のファンにも共通しているようで、インスタグラムを中心に活動する「Enoch Gonzales」氏が、2012年以来15年ぶりの復活を遂げた2027年モデルのエクリプスというテーマでCGを制作しました。

このCGでは、再びクーペスタイルへと回帰したエクリプスが描かれており、歴代モデル同様に大きなハッチゲートを備えた3ドアクーペであることが確認できます。

フロントは現行の三菱車に多く採用されるダイナミックシールドとは異なるシャープなデザインとなっており、ヘッドライトにバンパーが食い込むような個性的な造形が印象的です。また、フロント下部にはADAS系のセンサーと見られる装備も確認でき、先進的な運転支援機能の搭載も想像されます。

リアは横一文字のLEDテールランプを採用し、中央のスリーダイヤモンドエンブレムに呼応するようなハの字デザインが与えられています。さらにマフラーは左右2本ずつの4本出しとなり、高性能モデルであることをさりげなく主張しています。

サイドシルエットはロングノーズ×ショートデッキのバランスが際立つ流麗なクーペフォルムが特徴ですが、注目したいのは細部のディテールです。ドアハンドルや給油口の形状は完全に一致しているわけではないものの、日産のRZ34型「フェアレディZ」に近い意匠が見て取れます。

三菱と日産はパートナー関係にあり、実際に海外では「アウトランダーPHEV」をベースにしたモデルが日産ブランドで展開されています。こうした背景を踏まえると、フェアレディZのコンポーネンツを活用した新たなエクリプスが登場する可能性も、決して非現実的とは言い切れないのかもしれません。

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この予想CGに対しSNSでは、「カッコイイ」「このデザインかなり好き」といったスタイリングを評価する声が多く見られました。

また、「復活してほしい」「やっぱりエクリプスはクーペであってほしい」といった、往年のファンからの期待の声も目立ちます。

さらに、「テールランプのデザインがいい」「ロングノーズのバランスが最高」といった細部への評価に加え、「発売されたら欲しい」「このまま出たら絶対売れる」といった購買意欲を示すコメントも見受けられました。

なかには「純ガソリンで出してほしい」「電動化でもいいからとにかく復活してほしい」といったパワートレインに関する意見や、「Zベースなら面白そう」「日産との共同開発なら現実味ある」といった具体的な予想も寄せられています。

かつての名車エクリプスの復活を期待する声は根強く、今回の予想CGがその期待をさらに高めていることは間違いなさそうです。