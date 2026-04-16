「ベンさん」の愛称で親しまれ…39年ぶり鹿児島に マレーシア出身の男性。39年前、鹿児島市で救急隊の研修を受け、「ベンさん」の愛称で呼ばれていました。当時、お世話になった人たちに感謝の気持ちを伝えようと、鹿児島を訪れています。 マレーシア出身のベネディクト・アントニーさん（70）。鹿児島市で14日、ある人を待っていました。 （ベネディクト・アントニーさん）「鶴留さん、また会えて