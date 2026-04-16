【料理時間ハンデマッチ鉄人VS凡人シェフ軍団】岡村率いる“凡人シェフ軍団”は調理時間が60分、一方、“鉄人シェフ”はたったの15分という究極のハンデマッチ！！今回のテーマはパイシチュー。ハンデがあれば凡人シェフたちでも鉄人に勝つことができるのか！？【凡人シェフ軍団】岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）、エース（バッテリィズ）【鉄人シェフ】中村和成シェフ【ゴチになります27 第7戦】ゲストは